СК проводит проверку по факту выката судна «Узбекских авиалиний» за пределы ВПП

, 3:49 Эксклюзивное интервью 44

Пилот смог остановить воздушное судно только после того, как оно оказалось за пределами разрешенной для маневров территории.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавазадзе, Пятый канал

В Следственном комитете дали оценку инциденту с выездом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Пулково. ЧП произошло в Петербурге вечером в субботу, 2 марта.

Следователи считают, что основной причиной случившегося стали неблагоприятные погодные условия. Однако пока неясно, оказало ли это влияние на действия пилота или к инциденту привело неудовлетворительное состояние ВПП.

— Первоначальные причины, которые сейчас установлены в ходе проверки — плохая погода, наличие снега на взлетной полосе. По первоначальным сведениям, в виду того что на полосе был снег, самолет немного занесло и он на несколько метров выехал за взлетную полосу, — сообщил представитель СК Иван Емельянцев.

Как сообщил представитель ведомства, в настоящее время проходит опрос командира экипажа воздушного судна, проводятся все необходимые проверки. Само судно не пострадало, среди пассажиров также никто не получил никаких травм — выезд за пределы ВПП оказался незначительным. Самолет проехал всего на пять-шесть метров дальше допустимого — основная часть воздушного корабля осталась на взлетно-посадочной полосе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге самолет «Узбекских авиалиний» выкатился за пределы ВПП во время посадки.

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