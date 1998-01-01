Первые кадры со смертельного пожара на востоке Петербурга

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Огонь охватил квартиру на седьмом этаже на Ленской улице Северной столицы.

Фото, видео: VK @spb_today

В девятиэтажном доме на Ленской улице в Санкт-Петербурге в воксресенье, 3 марта, произошел пожар — огонь охватил квартиру на седьмом этаже панельного здания.

Пресс-служба администрации Красногвардейского района подтвердила Пятому каналу, что двое человек погибло в результате происшествия, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Отмечается, что смерть наступила не из-за огня или дыма — двое погибших были вынуждены прыгать из окон с большой высоты, чтобы спастись от пожара.

На данный момент открытого горения в здании не наблюдается, пожарные устанавливают причину возгорания.

Ранее Пятый канал сообщал о пожаре в популярном ресторане во Владивостоке.

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