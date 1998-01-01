Причиной смертельного пожара на востоке Петербурга мог стать мобильный телефон

Экстренные службы и дознаватели завершили работы на месте смертельного пожара на Ленской улице Петербурга в воскресенье, 3 марта.
В результате сильного возгорания на третьем этаже погибли три человека. Все они прыгнули из окна, спасаясь от пожара в квартире на седьмом этаже панельной многоэтажки. Двое погибли на месте, третий умер по дороге в больницу.
Как стало известно Пятому каналу, предварительной причиной пожара стал мобильный телефон.
СК РФ возбудил уголовное дело.
Ранее Пятый канал публиковал первые кадры пожара на Ленской улице.