Экстренные службы более часы пытаются справиться с пожаром, охватившим бывшее здание фитнес-центра на Родионовской улице на северо-западе Москвы.
Видео: В Москве полыхает здание бывшего фитнес-клуба
Сегодня, 20:40 Происшествия Видео 6
Площадь возгорания достигает 300 квадратных метров.
Фото: mchs.gov.ru
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