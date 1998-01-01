Видео: В Москве полыхает здание бывшего фитнес-клуба

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Площадь возгорания достигает 300 квадратных метров.

Фото: mchs.gov.ru

Экстренные службы более часы пытаются справиться с пожаром, охватившим бывшее здание фитнес-центра на Родионовской улице на северо-западе Москвы.

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