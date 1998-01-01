Когда православные встретят Прощеное воскресенье и каковы традиции праздника

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Этот день предваряет 48-дневный Великий пост.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков, Пятый канал

Прощеное воскресенье занимает особенное место в церковном православном календаре, ведь в этот день верующий должен простить своих обидчиков, и с очищенной душой и мыслями войти в период Великого поста.

В 2019 году Прощеное воскресенье придется на последний день Масленичной недели — 10 марта, когда все православные могут исполнить богоугодное дело, попросив у близких прощения, и, главное, отпустить все свои обиды.

Считается, что этот праздник приобрел свое значение исходя из традиции древнегреческих монахов истязать свое тело и дух в трудных природных условиях. Так как из отшельничества возвращались не все, то возникла потребность перед уходом каяться и просить прощения у своих собратьев-христиан.

Впоследствии этот обычай вошел в церковный календарь и призван напоминать православным о том, насколько важным является прощение.

Причем первыми это должны делать старшие: родители — у детей, учителя — у учеников, руководители — у подчиненных. Также желательно в этот день посетить кладбище и попросить прощения у умерших родственников.

В Прощеное воскресенье не стоит заниматься тяжелым физическим трудом — лучше отдохнуть, побаловать себя разнообразной едой, ведь уже 11 марта начнется 48-дневный Великий пост.

Особенно в Прощеное воскресенье крайне нежелательно сквернословить и обманывать, а лучше сходить в храм и затем собраться всей семьей за праздничным столом.

В преддверии Масленицы Пятый канал рассказывал о худшей и лучшей блинной начинке.

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