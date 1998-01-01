Вот блин! В Росконтроле рассказали о худшей и лучшей блинной начинке

С 4 марта начинается Масленица. В преддверии праздничной недели Росконтроль составил список самых безопасных и небезопасных начинок для главного масленичного блюла — блинов.

Как оказалось, безопаснее всего угощаться блинчиками с яйцом и любой овощной начинкой, сообщает Национальная служба новостей. А вот блины с рыбой и мясом признаны самыми вредными — именно эти продукты больше других рискуют вызвать расстройство желудка или другие проблемы со здоровьем.

Все дело в том, что в основном рыбная и мясная начинка добавляется в виде фарша — отследить, при каких условиях изготавливалось сырье, и не нарушена ли технология хранения и приготовления, рядовому потребителю невозможно. Да и испорченные цельные куски филе «на глазок» отличить от пригодных к употреблению можно только в самых запущенных случаях.

Однако есть основания считать, что в эту Масленицу лучше налечь на классику — блины со сметаной. Как сообщал ранее Пятый канал, уже летом 2019 года ассортимент молочных продуктов может подорожать и резко сократиться.