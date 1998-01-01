Илон Маск поблагодарил москвичку по-русски

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на русском языке поблагодарил жительницу Москвы за поздравление от имени всех «российских энтузиастов» с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией, которая прошла в воскресенье, 3 марта, пишет URA.RU.

— Спасибо за добрые слова! — ответил ей Маск в Twitter.

Twitter @Elon Musk

Как сообщал Пятый канал, космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно пристыковался к МКС в 14:00 по московскому времени. Это произошло над Новой Зеландией.

Crew Dragon — первый частный корабль, предназначенный для доставки людей. Однако сейчас он совершает тестовый полет в автоматическом режиме, на его борту находится только манекен по имени Рипли — в честь главной героини фильма «Чужой». Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в субботу 2 марта. Он доставил на МКС почти 200 килограммов грузов, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов.