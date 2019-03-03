Видео: Первый Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска успешно пристыковался к МКС в 14:00 по московскому времени. Это произошло над Новой Зеландией.

twitter @ SpaceX

Два члена экипажа — россиянин Олег Кононенко и канадец Давид Сан-Жак открыли люк и перешли на пришвартовавшийся Dragon.

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При этом, как сообщает РИА Новости, во время стыковки на российском сегменте МКС сработала сигнализация, но быстро выяснилось, что это тревога была ложной. Как пояснили в Центре управления полетами в Хьюстоне, сирена сработала из-за изменений в конфигурации станции, вызванных стыковкой с Dragon 2.

Как сообщалось ранее, Crew Dragon — первый частный корабль, предназначенный для доставки людей. Однако сейчас он совершает тестовый полет в автоматическом режиме, на его борту находится только манекен по имени Рипли — в честь главной героини фильма «Чужой». Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в субботу 2 марта. Он доставил на МКС почти 200 килограммов грузов, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов.