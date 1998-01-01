Шнуров уходит из Instagram из-за «блокировки стишков»

Певец Сергей Шнуров заявил об уходе с интернет-площадки Instagram в Telegram. Лидер группировки «Ленинград» снял видео, на котором объяснил свой поступок.

— В последнее время в Instagram стали часто блокировать мои стишки, не знаю — то ли по жалобам, то ли еще по каким-то причинам. Поэтому я решил переехать в Telegram, — сказал Сергей.

Для своего творчества музыкант создает Telegram-канал с названием «Шнуровик». Однако не все подписчики с воодушевлением отнеслись к «переезду» любимого певца.

— Сергей, все просим вас остаться!

— Это карма) не надо было жаловаться на интервью Собчак с Матильдой)

— Здесь тоже публикуйте, будьте любезны, не бросайте нас, — написали Шнурову поклонники.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Шнуров ответил на интервью Матильды и нападки Собчак.