«Как кактус на помойке»: Шнуров ответил на интервью Матильды и нападки Собчак

Очередной скандал в звездной тусовке, на этот раз близко коснувшийся самого Сергея Шнурова, заставил лидера группы «Ленинград» традиционно прибегнуть к главному оружию поэта — стихам. По следам публичных откровений бывшей жены и в ответ на обвинения Ксении Собчак в том, что музыкант якобы способствовал блокировке в интернете ее интервью с Матильдой, Сергей «родил» очередное стихотворение о жизни и немножко о себе. Как обычно, в творчестве Шнурова не обошлось без нецензурных выражений.

Помои льют. Ты не впервой

выслушиваешь в свой адрес бредни.

Я

чувствую себя не средне.

Нестрашно, несмешно, не грустно.

Немножко, капельку брезгливо,

Читать, как врут так безыскусно.

Что ж, подрасту после полива.

Я тут, как кактус на помойке.

Иголки в стороны. Торчит

СРЕДИ гнилье последнего стойкий,

И вся *** мне по плечу.

Instagram @shnurovs

Поклонники Шнурова по-разному отнеслись к стихотворению. Одни поспешили успокоить жертву нападок Ксении Собчак и невольного героя очередного проекта петербургской журналистки, в программе которой Матильда Шнурова откровенно рассказала о разводе с лидером группы «Ленинград».

— Сережа забей, зачем ты это все читаешь? ну ***, ты гений, а они кто?

— Израиль с тобой, Шнуров!

— Вы мегакрутой, дарите нам радость и веселье, шлите эту склочницу и врунью, якобы журналистку…

Другие вообще не поняли причин для стихотворной грусти Сергея Шнурова.

— Посмотрела интервью… может быть, еще что-то в этом роде? Девчонка сказала, что благодарна за прожитые годы и начало прихода в себя от развода. Что ты бесишься то?

Третьи решили поддержать музыканта бурными аплодисментами и стихами собственного производства.

— 👏👏👏 Браво

— Среди гнилья и на помойке стою — ЦВЕТУ — я кактус стойкий…

Ранее Пятый канал публиковал интервью Матильды Шнуровой, данное в приватной «девчачьей» обстановке Ксении Собчак.