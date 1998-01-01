Клип Виктории Дайнеко пятилетней давности бьет рекорды на YouTube

, 8:04 243

Видеоролик на песню «Бей себя» посмотрели 23 миллиона раз.

Фото: instagram @victoriadaineko

Клип Виктории Дайнеко на композицию «Бей себя» набрал 23 миллиона просмотров на YouTube. Это стало неожиданностью для самой певицы, ведь ролик был выпущен пять лет назад. Об этом Дайнеко рассказала в своем Instagram.

— Внезапно. За последние месяцев 12 у клипа возникло целых 23 миллиона новых просмотров. Не совсем понятна нам новая популярность клипа, но я рада! — написала Виктория.

Впервые эту композицию представили на суд публики в мае 2014 года, но наибольшую популярность она получила в прошлом году.

Поклонники певицы вместе с ней порадовались «новому дыханию» песни.

— Все достойно и круто, не может не радовать глаз такая красотка 😁🔥🔥🔥 и при это хочется смотреть еще и еще, поэтому такая популярность клипа, с каждым новым просмотром, новая версия сюжетной линии жизни проскакивает в голове 😊, очень эмоциональный и чувственный получился. Трудно назвать клипом, это как жизненная история самых лучших бестселлеров и бандитских экшенов. Ждем еще таких творений, и уверен, что они будут еще круче, — поддержал певицу один из поклонников.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Виктория Дайнеко выложила трогательное фото в постели с Алексеем Воробьевым.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

9:15
«Женское такси» появится в Чечне
9:05
«Одолело Петю похмелье!» В сети потешаются над фото Порошенко с бутылью воды
8:51
Гройсман посоветовал украинцам смириться с высокими ценами на газ
8:49
Мужчину ранили в глаз во время дорожного конфликта в Петербурге
8:46
Министр обороны Германии рассказала об угрозе китайских ракет для России
8:42
Захарова объяснила, зачем британские СМИ пытаются сделать из посла РФ шпиона
8:34
Видео: Как правильно выбирать блины на Масленицу
8:34
Автобус столкнулся с фурой в ХМАО — видео с места
8:30
Почему в Израиле остановили продажу билетов на «Евровидение»
8:28
МЧС готовится к весеннему паводку на реке Бурея — видео
8:17
Фото: Экс-солистка группы Hi-Fi встретила весну в образе обнаженной амазонки
8:11
Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу
8:07
Назначен исполняющий обязанности первого вице-премьера Забайкалья
8:04
Клип Виктории Дайнеко пятилетней давности бьет рекорды на YouTube
7:55
Видео: Как в России отмечают Масленичную неделю
7:51
Видео: Саперы из Армении разминируют окрестности Алеппо
7:46
Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного
7:34
Коммунальное ЧП: Несколько районов Твери оказались без воды
7:24
Видео: 22 человека стали жертвами мощнейшего торнадо в США
7:18
Читает мысли: В США воссоздали шляпу из «Гарри Поттера»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама