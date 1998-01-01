Клип Виктории Дайнеко пятилетней давности бьет рекорды на YouTube

Клип Виктории Дайнеко на композицию «Бей себя» набрал 23 миллиона просмотров на YouTube. Это стало неожиданностью для самой певицы, ведь ролик был выпущен пять лет назад. Об этом Дайнеко рассказала в своем Instagram.

— Внезапно. За последние месяцев 12 у клипа возникло целых 23 миллиона новых просмотров. Не совсем понятна нам новая популярность клипа, но я рада! — написала Виктория.

Впервые эту композицию представили на суд публики в мае 2014 года, но наибольшую популярность она получила в прошлом году.

Поклонники певицы вместе с ней порадовались «новому дыханию» песни.

— Все достойно и круто, не может не радовать глаз такая красотка 😁🔥🔥🔥 и при это хочется смотреть еще и еще, поэтому такая популярность клипа, с каждым новым просмотром, новая версия сюжетной линии жизни проскакивает в голове 😊, очень эмоциональный и чувственный получился. Трудно назвать клипом, это как жизненная история самых лучших бестселлеров и бандитских экшенов. Ждем еще таких творений, и уверен, что они будут еще круче, — поддержал певицу один из поклонников.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Виктория Дайнеко выложила трогательное фото в постели с Алексеем Воробьевым.