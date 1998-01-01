Гройсман посоветовал украинцам смириться с высокими ценами на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман порекомендовал жителям своей страны смириться с высокими ценами на газ.

Гройсман пояснил, что без согласования с Международным валютным фондом (МВФ), ЕС и Всемирным банком понизить тарифы не получится, так как не пойдут на это европейские партнеры. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», сообщает ФАН.

Помимо этого, он предрек экономический кризис в случае понижения цен на газ.

На Украине всего за несколько лет цена на газ для населения выросла почти в 12 раз. Кроме этого внушительно поднялась оплата за другие коммунальные услуги и электроэнергию. А уровень бедности, согласно данным Всемирного банка, жителей Незалежной вырос сразу с 15 до 25%.

Ранее Пятый канал рассказывал, что несмотря на бедственное положение многих жителей Украины, премьер Незалежной Гройсман призвал граждан страны «заниматься любовью» и рожать детей