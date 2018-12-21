Минобороны заказало ракеты «Ангара» для пусков с Восточного

Министерство обороны РФ планирует использовать ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» для запуска своих спутников с космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В материалах презентации Центра Хруничева, производящего ракеты, говорится о контракте на запуски с новой площадки в период до 2025 года. По мнению экспертов, это связано с потребностями военного ведомства в новых спутниках на орбите, которые будут тяжелее предшественников.

С 2019 по 2020 год планируется осуществить два пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк. Также в этот период в космос отправится легкая «Ангара-1.2» с южнокорейским спутником. Первый пуск ракеты «Ангара» с Восточного произойдет не раньше 2023 года.

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