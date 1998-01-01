Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Более тысячи пассажиров не могут вылететь из столичных аэропортов.

В крупнейших воздушных гаванях Москвы из-за непогоды отменены и задержаны более 30 авиарейсов. На столицу обрушился мощный снегопад.

Наземные службы аэропортов бросили все силы на расчистку взлетно-посадочных полос и обработку самолетов антиобледенителем. Но справиться с таким обилием осадков не успевают. Прибывающие в столицу рейсы приходится отправлять в другие аэропорты. По данным метеослужбы, непогода в Москве продлится еще сутки

Ранее Пятый канал рассказывал, что самолет из Ташкента выкатился за пределы ВПП в Пулково.