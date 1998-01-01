Самолет из Ташкента выкатился за пределы ВПП в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково при посадке самолет Boeing-767 «Узбекских авиалиний», летевший из Ташкента выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел сразу после посадки.

Что стало причиной происшествия — пока не ясно, однако по предварительным данным, этому могли послужить погодные условия. Сообщается, что пострадавших нет. На борту находился 241 пассажир и десять членов экипажа. Сейчас авиалайнер ожидает буксировку, производиться эвакуация людей по автотрапам.

В субботу, 2 марта, на Петербург обрушился снегопад, который сопровождается сильным ветром. Из-за этого было нарушено расписание посадки ряда авиарейсов.

По словам директора Центра оперативного управления ООО «Воздушные ворота Северной столицы», самолет выкатился на так называемую концевую полосу. Сейчас из-за инцидента с полосы, которую занял самолет, другие рейсы не вылетают.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пять самолетов не могли сесть в Пулково из-за метели.