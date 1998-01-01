МЧС готовится к весеннему паводку на реке Бурея — видео

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На месте схода оползня в Хабаровском крае продолжают работать спасатели и ученые.

Фото, видео: МЧС России

Межведомственная группа накануне провела очередной мониторинг обстановки на Бурейском водохранилище, где в конце прошлого года обрушилась часть сопки.

МЧС России

Специалисты сделали замеры скорости течения воды, определили глубину в канале, сделанном на месте затора, а также провели анализ грунта на берегах реки.

МЧС России

Идет оттаивание грунта, его осыпание вниз, что сказывается на изменении глубины вновь созданного русла. Полученные данные лягут в основу дальнейших расчетов для уточнения прогноза и моделирования развитие весеннего паводка на данном участке, — сообщил замначальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

Ученые отмечают, что с повышением температур воздуха лед на водоеме уже начинал разрушаться. Наблюдение за состоянием ледяного покрова проводится как с земли, так и с воздуха.

МЧС России

Ранее Пятый канал сообщал, что оползень в Краснодарском крае угрожает жилым домам.

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