Видео: Оползень в Краснодарском крае угрожает жилым домам

В станице Бакинской Краснодарского края из-за оползня введено чрезвычайное положение. Обрушился берег проходящей через населенный пункт реки. Обрыв уже вплотную подбирается к жилым домам, грунт продолжает осыпаться. Люди опасаются, что строения могут рухнуть в любой момент.

Попытки укрепить берег и остановить сход оползня пока безуспешны. МЧС края предупредил жителей села о возможной эвакуации.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские военные досрочно ликвидировали затор на реке Бурея. Гигантский оползень больше не представляет никакой опасности. Населенные пункты, участок БАМа и ГЭС оказались спасены от затопления. Чтобы устранить естественную преграду, военным понадобилось 15 тонн тротила.