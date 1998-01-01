Видео: Как в России отмечают Масленичную неделю

В России началась Масленичная неделя.

Для православных она станет подготовкой к Великому посту. Традиционные атрибуты праздника — это чучело зимы и, конечно, блины — символ солнца и наступающей весны.

Масленичные гулянья начались уже по всей стране.

В Ярославле прошло праздничное шествие. Жители с песнями и танцами в ярких народных костюмах прошлись по центральным улицам города. Хороводами и песнями встретили начало масленицы и в Севастополе. Там уже по-весеннему тепло. Ну, а в Тюмени, несмотря на снег и мороз, сожгли чучело зимы, попрощавшись с ней до следующего года.

Ранее Пятый канал рассказывал, когда православные встретят Прощеное воскресенье и каковы традиции праздника.