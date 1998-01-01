Оппозиция победила на парламентских выборах в Эстонии

Выборы в эстонский парламент завершились уверенной победой оппозиции. По информации газеты Postimees, на первом месте оказалась Партия реформ (34 места), следом идет правящая Центристская партия (26 мест), а тройку лидеров замыкают националисты из Консервативной народной партии (19 мест). Последним удалась совершить настоящий прорыв — сразу 12 новых депутатов пройдут в Рийгикогу.

Всего в выборах участвовали десять партий и 15 независимых кандидатов. Для попадания в парламент было достаточно преодолеть пятипроцентный избирательный барьер. Ожидается, что официальные итоги огласят в течение месяца.

Ранее Пятый канал сообщал, что Зеленский «пообещал» посадить Порошенко в тюрьму после победы на выборах.