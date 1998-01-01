Назначен исполняющий обязанности первого вице-премьера Забайкалья

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил исполняющего обязанности первого вице-премьера региона. Им стал бывший министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, сообщает ТАСС.

Евгений Орачевский родился в 1980 году в Иркутске. В 2002 году закончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «государственное и муниципальное управление». В апреле 2017 года он стал министром экономического развития Иркутской области.

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