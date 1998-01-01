Какие подержанные автомобили в Москве покупают чаще всего

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали самые продаваемые подержанные автомобили в Москве по итогам января 2019 года.

Больше всего москвичи за этот период приобрели автомобили Mercedes-Benz — их купили 1139 раз. Второе место в рейтинге занял Volkswagen. Обладателями машины этой марки стали 1106 жителей города. На третьем месте расположилась корейская KIA — за январь 2019 года было продано 1083 различных модели этого бренда.

Лидер 2018 года — отечественная LADA — теперь оказалась только на четвертой позиции. На ней свой выбор остановили 1059 москвичей. Пятое место досталось японскому бренду Toyota — 1018 проданных экземпляров.

В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом также попали Hyundai (1005 единиц), Nissan (995 единиц), BMW (991 единиц), Ford (944 единиц) и Skoda (659 единиц).

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