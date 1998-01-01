Российские врачи продемонстрировали новые разработки в области лечения онкологии

, 11:28 Эфирная новость 131

В рамках конференции по абдоминальной онкологии хирурги «СОГАЗ МЕДИЦИНА» провели сразу две уникальные операции. Следить за работой медиков можно было в режиме онлайн.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
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Мастер-класс в прямом эфире: сразу две уникальные операции провели лучшие хирурги «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Телемост объединил четыре города. В режиме онлайн врачи из разных регионов России смогли узнать о новейших разработках в области лечения онкологии, увидеть все своими глазами, не покидая рабочих мест.

Конференцию посвятили одному из самых частых онкозаболеваний — раку желудка. Врачи называют его проблемой не медицинской, а социальной. Самое главное — вовремя провести диагностику, не упустить драгоценное время. И тут уже в борьбу за здоровье вступают высокие технологии.

Кроме страха под замок Сергею прятать больше нечего. Да и тот уже почти прошел, когда пенсионер узнал, что операцию по удалению опухоли ему сделают в частной клинике — медицинском центре «СОГАЗ», да еще и бесплатно, по выделенной квоте и обычному полису ОМС.

 — В Кабардинке был в больнице — они молодцы, но шли так очень медленно, все так неоперативно, через неделю приедешь — то сделаем, через две — то. А время идет, и на скорой меня отправили сюда, — рассказал Сергей, пациент «СОГАЗ» в Геленджике.

Только здесь Сергею, наконец, смогли поставить диагноз. Причина постоянных болей — рак кишечника. Его выявили на первой стадии, когда прогноз благоприятный. А оперировать пациента взялся специально приглашенный онколог — один из лучших в стране — и лучшие хирурги «СОГАЗ МЕДИЦИНЫ».

В полутьме операционной доктор наук Алексей Карачун делает несколько крошечных надрезов. Свет выключен, чтобы на мониторах в разных спектрах высветилась каждая злокачественная клетка. Все что будет дальше, хирург увидит в деталях под многократным увеличением. Лапароскопия — наиболее щадящее малоинвазивное вмешательство.

— С точки зрения ближайшего постоперационного периода, эти операции совершили революцию, потому что пациенты очень быстро поправляются. Если не возникает никаких осложнений, то на Западе на третий-четвертый день он уже находится в семье, в обычной обстановке, — рассказал доктор медицинских наук, заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии и научным отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Алексей Карачун.

Сразу две операции и лекции — пациентам удаляют злокачественные опухоли кишечника и желудка. Именно этот рак в России на четвертом месте среди онкологических заболеваний. 40% пациентов узнают о диагнозе слишком поздно.

Когда опухоль агрессивная, успеху операции может помешать малейшее промедление. Благодаря самому современному медицинскому оборудованию — некоторое здесь в единственном на всю Россию экземпляре — от постановки диагноза до попадания на стол хирурга в клинике проходит минимальное время.

Смертельную статистику можно изменить — уверены медики. Если рак, как у Сергея, обнаружен на ранней стадии, у пациента есть все шансы на выздоровление.

 — Мы как раз активно пропагандируем именно диспансеризацию и активно пропагандируем раннюю диагностику различного рода заболеваний. Мы всегда рекомендуем скрининговое выполнение определенного рода исследований даже здоровому пациенту, — поделился кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением медицинского центра «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге Андрей Проценко.

Этим опытом в группе компаний «СОГАЗ МЕДИЦИНА» готовы делиться. Уже в четвертый раз на конференцию в геленджикскую клинику приглашают лучших врачей со всего мира. Уникальная возможность узнать самые современные тенденции абдоминально хирургии доступна для врачей со всего Краснодарского края. 

— Для того чтобы как можно большее количество не только специалистов, которые работают в клиниках «СОГАЗ МЕДИЦИНА», но также и тех врачей, которые работают в этих городах, могли иметь возможность посмотреть на современные достижения медицины, — объяснил главный врач МЦ «СОГАЗ» Антон Щербин.

За сотни километров от операционной каждое движение хирургов ловят другие участники конференции. Если раньше трансляция шла только в Петербург, то теперь еще и в Колпино и Тобольск — там, где есть клиники «СОГАЗ МЕДИЦИНЫ». Мероприятие прошло при поддержке компании OLYMPUS.

— Очень важной задачей для наших врачей в клинике в Колпино, в том числе, является и выявление недоброкачественных новообразований на ранних стадиях развития. Для этого мы используем такие методы диагностики, как ультразвуковой метод, биохимические показатели крови и онкомаркеры, — отметила заместитель главного врача в медицинском центре «СОГАЗ» в Колпино Марина Исаева.

А потом все этапы лечения можно будет пройти, например, в Геленджике, а не в крупном федеральном центре, да еще и с комфортом: в одноместной палате, где собственный душ, телевизор и личный сейф.

Ранее Пятый канал сообщал, что хирурги «СОГАЗ МЕДИЦИНА» спасли жизни людей, страдающих от ожирения. В рамках научно-практической конференции «Комплексное лечение ожирения и метаболических нарушений» были продемонстрированы передовые методики лечения в области бариатрической хирургии.

Тема:
Согаз 2
4 мар
Современная онкохирургия: российские врачи удалили опухоль желудка через проколы

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