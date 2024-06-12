Мосбиржа прекратит торги долларом и евро из-за санкций США

Вашингтон ввел новый пакет ограничений в День России.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Московская биржа с 13 июня прекращает проводить торги долларом и евро из-за новых антироссийских санкций со стороны США. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
«На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», — отмечается в публикации.
Однако в компании заверили, что Московская биржа не прекратит предоставлять своим клиентам доступ ко всем сегментам площадки.
В День России Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против разных сегментов российского бизнеса. Среди попавших под них: Московская биржа, Национальный клиринговый центр, Страховое общество СОГАЗ, банк для бизнеса «Точка», Российская национальная перестраховочная компания и многие другие.
Представители банка России отметили, что сделки с евро и долларом все же будут совершаться на внебиржевом рынке. Организации и граждане РФ, как и прежде, смогут продавать и покупать данные валюты с помощью российских банков. Для определения действующих курсов евро и доллара к рублю ЦБ будет использовать данные внебиржевых торгов, а также банковскую отчетность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад пообещал Украине первые доходы от активов России в июле.
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