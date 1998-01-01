Прокуратура ЕАО проверит морги на предмет «самообслуживания»

Прокуратура Еврейской автономной области приступила к проверке публикаций в СМИ о том, что в Ленинском районе граждане вынуждены сами перевозить тела умерших людей, а в моргах им отказывают в помощи персонала. Сайт ведомства сообщает, что перевозка тела должна проводится исключительно на спецтранспорте.

В связи с публикациями СМИ, городскому и районному прокурорам поручено проверить исполнение законодательства о погребении и похоронном деле. В документе указано, что старший помощник прокурора Ленинского района Галина Молчанова уже посетила «Ленинскую ЦРБ» с проверкой.

Ранее Пятый канал сообщал, что гроб с телом оставили у администрации Самары из-за беззакония на кладбище.