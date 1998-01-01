Гроб с телом оставили у администрации Самары из-за беззакония на кладбище

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Таким образом родственники покойного попыталась обратить внимание на нарушение закона, которое не позволило им похоронить родственника.

Фото, видео: Пятый канал, samara.kp.ru

В Самаре у здания городской администрации оставили гроб с покойником. Сделать это семья усопшего была вынуждена из-за отсутствия возможности похоронить родственника.

Гражданская жена скончавшегося мужчины больше двух недель не могла забрать тело из морга — не было средств на похороны. Организация, которая предложила женщине свои услуги, требовала с нее около 30 тысяч рублей. Тогда женщина нашла другую ритуальную контору, которая согласилась вырыть могилу за куда более скромные деньги.

Однако похоронить мужчину так и не удалось — компания, от услуг которой жительница Самары отказалась, буквально установила ритуальную монополию на городском кладбище. В день похорон представители «монополистов» пришли к месту погребения и в прямом смысле сорвали траурное мероприятие, так и не дав коллегам из другой компании вырыть могилу. В отчаянии близкие покойного оставили гроб с его телом у входа в администрацию — в надежде, что хотя бы таким образом внимание руководства города будет привлечено к вопиющему беззаконию в сфере ритуальных услуг, сложившихся в Самаре, сообщает сайт KP.RU.

В настоящее время гроба на месте «происшествия» уже нет. Связано ли это с тем, что похоронить мужчину родственникам все-таки удалось, не известно. На площади перед зданием администрации находится машина полиции. 

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