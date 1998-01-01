Видео: Рабочего убило манипулятором на предприятии в Елабуге

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Многотонный механизм сбил контроллера качества продукции и провез по металлическим конструкциям.

Фото, видео: Татарстан 24

В Елабуге произошла трагедия — 28-летнего рабочего местного предприятия убило механическим манипулятором, сообщает телеканал «Татарстан 24». На видео с камер наблюдения видно, как многотонный механизм сбивает мужчину с ног, а потом буквально провозит по заводским конструкциям.

По данным телеканала «Татарстан 24», мужчина был контроллером качества продукции, и сначала он еще подавал признаки жизни, однако, позже скончался. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда.

Ранее Пятый канал публиковал видео со спасением рабочего из Нальчика, которому заводским оборудованием зажало руку.

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