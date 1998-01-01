Видео: Снежные лавины накрыли шоссе с автомобилями в США

, 15:13 Видео 35

Две лавины сошли в штате Колорадо с интервалом в несколько часов.

Фото, видео: Twitter @SummitSheriffCO, @JeremyHubbard

Сразу несколько снежных лавин сошло в воскресенье, 3 марта, на шоссе в американском штате Колорадо в каньоне между городами Фриско и Коппер-Маунтин. Устрашающее видео опубликовали в соцсетях очевидцы. Один из водителей запечатлел момент, когда несущаяся с горы снежная масса накрывает дорогу, по которой в этот момент проезжают автомобили.

Второе видео снял водитель, который успел проскочить лавину, сошедшую спустя несколько часов примерно в 100 километрах от первой. 


К счастью, как сообщает местная полиция, погребенных под снегом машин и пострадавших в результате стихии нет. Однако десятки автомобилей оказались заблокированы в этом районе. Движение по трассе было перекрыто. Сейчас экстренные службы расчищают дорогу, на которую вместе со снегом вынесло деревья и другой мусор.

Ранее Пятый канал публиковал видео момента схода лавины на швейцарском курорте Кран-Монтана, где под снегом оказались более 10 лыжников. Один человек погиб.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

15:34
Кит Флинт свел счеты с жизнью, заявляет официальная страница The Prodigy
15:26
«Местами даже недееспособен»: Украинский психиатр поставил диагноз Порошенко
15:13
Видео: Снежные лавины накрыли шоссе с автомобилями в США
15:01
Владимир Колокольцев представил нового главу полиции Петербурга и Ленобласти
14:59
Гуайдо планирует вернуться в Венесуэлу и поднять новую волну митингов
14:49
Евросоюз продлил санкции против Виктора Януковича — видео
14:38
Тотальный произвол: Подростки пустили пулю в лоб женщине-охраннику в Петербурге
14:30
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
14:26
Правда или мистика: Гадалка назвала дату смерти Бориса Моисеева
14:19
Радикалы из «Правого сектора»* захватили храм на Украине
14:10
Убийство замдиректора крупной фирмы в Орске попало на видео
13:59
Карнавал с метанием селедки: Как во Франции отмечают праздник моряков и рыбаков
13:54
Фото: СК изъял баллоны с «веселящим газом» из клубов после ДТП в Петербурге
13:44
Тяжелораненого дальневосточного леопарда спасли в Приморье — видео
13:19
Видео: Рабочего убило манипулятором на предприятии в Елабуге
13:08
Как в Великобритании «отмечают» годовщину отравления Скрипалей — репортаж
12:52
Россия заинтересована в укреплении торговых отношений с Катаром
12:39
«Женщина, которая поет»: Галкин снял на видео выступление Пугачевой на празднике
12:25
Прокуратура ЕАО проверит морги на предмет «самообслуживания»
12:16
Российские лыжники заняли весь пьедестал в первый день Зимней Универсиады

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Самый жаркий февраль в истории Пятого канала!

В целом за месяц доля Пятого канала в аудитории «Все 18+» составила 7,14%, что является абсолютным рекордом! Россиянам пришлись по душе традиционные детективные предложения канала, премьерные выпуски новых проектов Пятого также нашли отклик в зрительских сердцах!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама