Видео: Снежные лавины накрыли шоссе с автомобилями в США

Сразу несколько снежных лавин сошло в воскресенье, 3 марта, на шоссе в американском штате Колорадо в каньоне между городами Фриско и Коппер-Маунтин. Устрашающее видео опубликовали в соцсетях очевидцы. Один из водителей запечатлел момент, когда несущаяся с горы снежная масса накрывает дорогу, по которой в этот момент проезжают автомобили.

Второе видео снял водитель, который успел проскочить лавину, сошедшую спустя несколько часов примерно в 100 километрах от первой.





К счастью, как сообщает местная полиция, погребенных под снегом машин и пострадавших в результате стихии нет. Однако десятки автомобилей оказались заблокированы в этом районе. Движение по трассе было перекрыто. Сейчас экстренные службы расчищают дорогу, на которую вместе со снегом вынесло деревья и другой мусор.

Ранее Пятый канал публиковал видео момента схода лавины на швейцарском курорте Кран-Монтана, где под снегом оказались более 10 лыжников. Один человек погиб.