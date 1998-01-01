Момент схода лавины на швейцарском курорте попал на видео

, 11:55 Эфирная новость 55

На склоне курорта Кран-Монтана идут поисковые работы — под снегом могут оказаться от 10 до 12 человек.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3618

В Швейцарии на одном из склонов курорта Кран-Монтана снежной лавиной накрыло более 10 лыжников. Момент схода снял один из отдыхающих. Ему удалось вырваться из смертельной ловушки, на несколько метров опередив лавину. Что стало с теми лыжниками, кто ехал за ним — неизвестно.

По версии полиции, сход лавины могли спровоцировать как действия лыжников, так и погодные условия. Сейчас на склоне идут поиски пострадавших: под снегом могут находиться от 10 до 12 человек.

Были ли россияне среди тех, кто попал под лавину, пока не известно. Наши дипломаты следят за ситуацией и находятся в тесном контакте с местными властями. Начато расследование причин происшествия.

Ранее Пятый канал сообщал о лавине, которая сошла в Индии.

Тема:
Погода 3618
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