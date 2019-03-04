Совет Евросоюза продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения еще на год. Информация об этом размещена на сайте ЕС.

— Совет ЕС согласовал продление санкций в отношении Януковича и его окружения на один год, — говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, ограничительные меры продлены в отношении Януковича и еще 12 человек. Их активы будут заморожены до 6 марта 2020 года. При этом суд ЕС принял решение исключить из санкционного списка экс-главу Администрации президента Незалежной Андрея Клюева.

Ранее Пятый канал сообщал, что санкции против бывшего лидера Украины были введены «за незаконное присвоение госсредств». Виктор Янукович, в свою очередь, обвинил ЕС в предательстве.