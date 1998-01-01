Янукович обвинил лидеров ЕС в предательстве

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Европейские политики гарантировали урегулирование политического кризиса на Украине, но в тот же день произошел госпереворот.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил европейских лидеров, поставивших свою подпись в качестве гарантов в его соглашении с оппозицией об урегулировании политического кризиса зимой 2014 года, в предательстве. Украинский политик уверен, что ответственность за случившееся по сей день лежит на них, и ее «никто не снимал и не снимет».

— Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня «кинули как лоха», — сказал на пресс-конференции в Москве экс-президент Незалежной, возглавлявший страну с февраля 2010 по февраль 2014 года.

21 февраля 2014 года в Киеве Янукович и представлявшие оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Документ заверили также занимавшие в то время посты министров иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.

Как известно, в тот же день на Украине произошел государственный переворот и Янукович, вопреки положениям Конституции страны, был от власти отстранен.

Украинский эксперт Юрий Гаврилечко уверен, что подобная история может повториться.

— Если кто-то из отечественных политиков уверен в том, что уж с ним такого точно не случится — он клинический идиот. Европа жила и живет своими интересами. И мы ей любопытны только в контексте этих самых интересов. Ее интересов, а не наших, — приводит слова эксперта «Экономика сегодня».

Как сообщал Пятый канал, Янукович ранее предостерег, что в Киеве замышляют убийство украинского политика Виктора Медведчука. Он также допустил, что режим Порошенко может готовить покушение и на него самого.

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