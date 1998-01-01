Полиция не стала возбуждать еще одно дело против бывшего водителя Волочковой

Полиция не стала возбуждать еще одно уголовное дело против бывшего водителя Анастасии Волочковой — Александра Скиртача. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Светская львица в эфире передачи «Пусть говорят» обвинила Скиртача в клевете, а затем обратилась с заявлением в полицию. Однако в ходе проверки ведомство не обнаружило состава преступления в действиях бывшего сотрудника.

Ранее Пятый канал сообщал, что теледиву оскорбили слухи, которые якобы распускал ее бывший водитель. При этом до этого Анастасия Волочкова уже судилась с мужчиной. Тогда, согласно ее заявлению, Александр Скиртач присвоил себе деньги на ремонт дорогостоящего автомобиля. В результате он был приговорен к трем годам условно и выплате штрафа в размере 300 тысяч рублей.