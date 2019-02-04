Волочкова приехала в полицию с заявлением на своего бывшего водителя — видео

, 19:01 Эксклюзивное видео 48

Балерина обвиняет Александра Скиртача в клевете.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова приехала в одно из отделений московской полиции с заявлением на своего бывшего водителя Александра Скиртача. Как стало известно РЕН ТВ, балерина намерена обвинить его в клевете. По некоторым данным, Анастасию оскорбило выступление Скиртача на записи телешоу.

Как сообщал Пятый канал, ранее Волочкова уже судилась со своим бывшим наемным работником и суд приговорил его к трем годам условно и выплате балерине 300 тысяч рублей. В исковом заявлении говорилось, что он присваивал себе деньги, которые брал якобы на ремонт дорогостоящей машины. В свою очередь Александр Скиртач заявлял, что Волочкова его домогалась.

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