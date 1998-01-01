Редкие кадры: Рената Литвинова опубликовала фото с дочерью

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Ульяна сопровождала маму на одном из показов Недели моды в Париже.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, Instagram @renatalitvinovaofficiall

Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова, личная жизнь которой окутана тайной, и которая редко публикует личные снимки в соцсетях, выложила на своей странице в Instagram фото со своей 17-летней дочерью Ульяной Добровской. Снимок сделан в Париже, где мать и дочь посетили показ новой коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga в рамках традиционной Недели моды. Сначала девушка мельком появляется в коротком видео с модного показа, а потом предстает во всей красе рядом с мамой на фотографии.

— В восторгах после шоу Balenciaga запрыгнули в фургон со всей коллекцией — с целью, конечно же, все украсть! — написала Литвинова.

instagram @ renatalitvinovaofficiall

На снимке Ульяна в туфлях с шипами и в коротком платье смелого цвета фуксии, а на Ренате туфли такого же цвета и желтое пальто в гусиную лапку.

— Выбрать туфли под цвет платья дочери может искусно только Рената.

— Потрясный лук у Ули.

— У ваших ног вся коллекция, даже красть не надо, — засыпали комплиментами звезду подписчики.

Ранее Пятый канал сообщал, что 52-летняя Рената Литвинова приятно удивила поклонников снимком без макияжа.

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