В Северной столице уже открыли пляжный сезон. Хотя утром в Петербурге было -10. Но любителей солнечных ванн это не остановило. Главное — знать места, где загорать. Ведь стены Петропавловской крепости сохраняют тепло и надежно защищают от ветра.

Тем временем, в Гидрометцентре в понедельник, 4 марта, дали прогноз на весну. По словам синоптиков, в ближайшие дни Петербург, Москву и всю европейскую часть России ожидают «температурные качели» почти в 20 градусов. От -9 ночью до +8 днем. Такой подарок погода собирается преподнести 8 марта.

— В целом знак «плюс» преобладает. Какая весна имеется в виду, если метеорологическая, то она наступает все- таки не сейчас. Даже в центральном регионе среднесуточная температура переходит через ноль все-таки в конце марта, — рассказал глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

И хотя во многих регионах март начался с буранов или снежных гроз, синоптики успокаивают. Согласно прогнозам, в целом месяц пройдет без серьезных климатических катаклизмов.

Ранее Пятый канал рассказывал о последствиях многочасового снегопада, который обрушился на Санкт-Петербург в первые дни календарной весны.