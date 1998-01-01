Минимальную цену на пиво могут установить в России

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Авторы идеи уже направили свое предложение Минфину.

Фото: www.globallookpress.com

Минимальный порог стоимости пива может появиться в России. С такой инициативой выступили члены Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Письмо с соответствующим предложением авторы проекта направили в адрес Министерства финансов Российской Федерации.

Члены Нацсоюза предлагают установить минимальную цену на пенный напиток на уровне 35 рублей за пол-литра. Сейчас самая низкая его стоимость в таком объеме — 30 рублей. Средняя цена почти в два раза выше — в пределах от 50 до 60 рублей.

Как отметили в Минфине, предложенная инициатива эффективна для решения только одного вопроса — ограничения потребления продукта. Но даже в этом случае необходимо сначала провести ряд расчетов, и только потом обсуждать возможность установления минимальной розничной цены.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что пиво вошло в список алкогольных напитков, которые сильнее всего оказывают негативное влияние на организм потребителя.

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