Минимальную цену на пиво могут установить в России

Минимальный порог стоимости пива может появиться в России. С такой инициативой выступили члены Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. Письмо с соответствующим предложением авторы проекта направили в адрес Министерства финансов Российской Федерации.

Члены Нацсоюза предлагают установить минимальную цену на пенный напиток на уровне 35 рублей за пол-литра. Сейчас самая низкая его стоимость в таком объеме — 30 рублей. Средняя цена почти в два раза выше — в пределах от 50 до 60 рублей.

Как отметили в Минфине, предложенная инициатива эффективна для решения только одного вопроса — ограничения потребления продукта. Но даже в этом случае необходимо сначала провести ряд расчетов, и только потом обсуждать возможность установления минимальной розничной цены.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что пиво вошло в список алкогольных напитков, которые сильнее всего оказывают негативное влияние на организм потребителя.