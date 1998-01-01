30 февраля: Метель отрезала часть Саратовской области от внешнего мира

Более 40 населенных пунктов в Саратовской области оказались отрезаны от внешнего мира. Из-за метели дороги замело.

Пытаясь проехать, водители самостоятельно прокладывают себе путь — расчищают снег. Возле трасс открыты пункты обогрева.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На автомагистрали выехала спецтехника. Но справиться с последствиями бури пока не удается. В некоторых районах метель утихнет только завтра.

Резко ухудшилась погода и в Калининградской области. Там объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ветер усилится до 30 километров в час. Спасатели рекомендовали местным жителям не выходить из дома и не приближаться к рекламным конструкциям, деревьям и опорам линий электропередачи

Ранее Пятый канал рассказывал, что из-за метели в Москве задержаны или отменены более 30 авиарейсов.