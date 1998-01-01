Опасный Ромео: Мужчина поджег общежитие в Омске, чтобы впечатлить любимую

Общественно опасного романтика задержала полиция в Омске.

Чтобы впечатлить даму сердца он не придумал ничего лучше, как поджечь общежитие, в котором она живет, чтобы потом ворваться и как герой всех спасти.

Однако оказался слишком пьян, для того, чтобы справиться с огнем — здание вспыхнуло и роль спасителей досталась прибывшим на место пожарным.

Обнаружили поджигателя в кафе по соседству.

— Водки надо пить меньше, вот и все. На дом пришел по делам. Не получилось. Какая-то дурость нашла или что, — пояснил мужчина.

В результате, с отравлением угарным газом были госпитализированы пятеро жителей общежития, в том числе и два ребенка. Самому же романтику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Кирове дорожные полицейские поймали 16-летнего подростка за рулем Audi Q5. Молодой человек пояснил: он взял мамину иномарку, чтобы доехать до своей девушки, так как на такси не хватило денег.