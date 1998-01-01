Хиллари Клинтон не будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Представитель Демократической партии, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться на пост главы государства в 2020 году. О своем решении политик сообщила в интервью телеканалу News 12.

— Я не баллотируюсь, но я продолжу работать, и говорить, и отстаивать свои убеждения , — подчеркнула Клинтон.

Бывший госсекретарь США отметила, что вполне довольна своей новой жизнью и наслаждается ролью писателя, активиста и бабушки. По словам Клинтон, в настоящее время ее также не интересует должность губернатора или мэра Нью-Йорка.

Однако еще недавно, в октябре 2018 года, политик не исключала, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о готовности снова сойтись с представительницей демократов в президентской гонке.