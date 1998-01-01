Мощный пожар на северо-западе Казани уничтожил склад с пластиковыми изделиями. По информации МЧС, площадь сгоревшего здания — 14 тысяч квадратных метров. В результате ЧП обрушилась кровля на площади восемь тысяч квадратных метров.

Пожар начался в понедельник, 4 марта, около полуночи по московскому времени. Известно, что помимо производства пластиковых изделий в здании располагались еще три компании. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. В ликвидации горения принимали участие около 60 пожарных и 22 единицы спецтехники.

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