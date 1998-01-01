Зима не отступает! В российских регионах борются с последствиями метелей

, 12:32 Эфирная новость 23

Обильные снегопады обрушились на Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ, Саратовскую и Калининградскую области.

Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3663

В Саратовской области из-за метели свыше 40 населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира. На дорогах метровые сугробы. Пытаясь проехать, водители самостоятельно прокладывают себе путь — расчищают снег. Возле трасс открыты пункты обогрева, коммунальные службы работают в усиленном режиме. На автомагистрали выехала спецтехника.

Справиться с последствиями бури пока не удается. В некоторых районах метель утихнет только в среду, 6 марта. Подобная ситуация сейчас в Ханты-Мансийском округе. Там заметает столицу региона. Ветер достигает 20 метров в секунду и буквально сбивает с ног пешеходов. На дорогах многочисленные аварии, видимость практически нулевая.

Метель в ночь на вторник, 5 марта, обрушилась и на Санкт-Петербург. Мощный снегопад не прекращался всю ночь, дороги замело, автомобили встали в пробках. В течение дня синоптики обещают ухудшение ситуации. В Пулково уже задержаны около десятка авиарейсов. По прогнозам метеорологов, такая погода в городе на Неве продержится еще как минимум три дня.

Резко ухудшилась погода и в Калининградской области. Там объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ветер усилится до 30 метров в секунду. Спасатели рекомендовали местным жителям не выходить из дома и не приближаться к рекламным конструкциям, деревьям и опорам линий электропередачи.

Ранее Пятый канал показал, что ураган натворил в Ростове-на-Дону.

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