Видео: Что натворил ураган в Ростове-на-Дону

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Ростовчане делятся в соцсетях страшными кадрами причиненных шквальным ветром разрушений.

Фото, видео: Instagram @vkurserostov, @mreporter_official

Тема:
Погода 3657

Ураганный ветер срывает крыши домов, валит деревья и рекламные щиты в Ростове-на-Дону. Шторм налетел на город в понедельник, 4 марта, и по прогнозам синоптиков будет продолжаться до середины недели. Жители города публикуют в соцсетях страшные кадры повреждений.

На одном из видео шквал буквально разбирает по кусочкам барачного вида одноэтажное строение — с него летят во все стороны обшивка крыши и сайдинг со стен. При этом вдоль дома не торопясь идет пожилая женщина с палочкой. Люди с другой стороны улицы кричат ей: «Уходите быстрее!», но она как будто бы не слышит. Только чудом пенсионерка не пострадала.

Другие кадры сняли местные жители на Коммунистическом проспекте — там рядом с автошколой большое дерево упало на газель. Люди, к счастью, там тоже не пострадали.

Опубликованы также снимки упавшей возле торгового центра огромной рекламной тумбы с постером Кристины Орбакайте.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Хорватии зафиксирована самая мощная буря за всю историю измерений.

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