В России изобрели суперкомпьютер, обрабатывающий гигантский объем данных

Российские ученые изобрели суперкомпьютер, сеть которого охватила весь мир. Он способен обработать гигантские объемы данных и уже используется для крупнейших российских и западных научных проектов.

Цифровая платформа оказалась совершенно незаменимой, например, в ультраточных физических и химических исследованиях. Его используют в строящемся ускорителе частиц в Дубне и большом адронном коллайдере. Одно из последних открытий с его использованием сделали ученые Курчатовского института, когда смогли подтвердить существование элементарной частицы Бозон Хиггса.

— Столетия назад крупные научные открытия можно было делать, имея карандаш, бумагу и знания математики, то сейчас все крупные проекты производят огромное количество данных. В этих гигантских массивах данных нужно вычленить очень тонкие закономерности и события. Это невозможно делать без крупных вычислительных центров вроде нашего, — рассказал руководитель группы объединенного вычислительного кластера НИЦ «Курчатовский институт» Антон Теслюк.

Данные с российского суперкомпьютера обрабатываются в 15 крупных центрах по всей планете — только в Курчатовском институте их хранится 30 миллионов гигабайт.

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