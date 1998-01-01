Видео: Петербургские ученые научились диагностировать рак за 20 секунд

, 14:30 Эфирная новость 142

Программу, обнаруживающую страшное заболевание можно установить на обычный компьютер.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Петербургские ученые совершили настоящий прорыв в области диагностики рака легких. Они создали искусственный интеллект, который способен за 20 секунд найти в органе едва заметные поражения и тут же отличить злокачественную опухоль от доброкачественной.

Максиму 37, но жить приходится на пенсию. Первая группа инвалидности — проблемы со здоровьем выявила обычная флюорография. Затемнение в легком оказалось доброкачественной опухолью, которую тут же удалили. Но через полгода мужчине поставили куда более страшный диагноз — рак четвертой степени, сразу двух легких. Химиотерапия в родной Перми и поездки в московский центр Блохина пока не дали ощутимого эффекта. Вскоре предстоит повторная операция.

— Конечно, если бы у меня все как-то раньше это диагностировалось и определилось, возможно, была бы другая степень. Более легкая. А здесь уже четвертая степень, — говорит Максим Нагорный.

В своей беде Максим не одинок — в России рак легкого занимает первое место среди онкозаболеваний. Увы, в 60% случаев дело заканчивается летальным исходом. Шансы на спасение впрямую зависят от диагностики — насколько рано удалось обнаружить болезнь.

В основе разработки петербургских ученых — так называемый, метод хорд, его принцип легко понять, посмотрев на трехмерную модель.

— Сначала были найдены очаги на снимках компьютерной томографии — так, как это видит врач. А это уже наша система, которая распознала все эти очаги, и для доктора имеется возможность посмотреть в 3D как выглядит новообразование. Чтобы сравнить объемы, узнать операбельна или не операбельна опухоль, — рассказывает ведущий разработчик нейросетевых технологий и искусственного интеллекта Михаил Рябинин.

Для этого в петербургском Политехе установлен мощный суперкомпьютер, занимающий несколько внушительных шкафов. Но даже на обычном ПК система справится с диагностикой рака легкого всего за 20 секунд.

Свою систему разработчики назвали Doctor AIzimov — в честь писателя-фантаста Айзека Азимова, провозгласившего три знаменитых закона робототехники. Разница лишь в одной букве. Аббревиатура AI на английском расшифровывается как «искусственный интеллект».

Закрытые испытания разработки провели только в конце 2018-го. Система проанализировала снимки компьютерной томографии 60 новых пациентов Онкоцентра. По оценкам медиков, тест прошел успешно. Машине удалось обнаружить очаговые образования в легких даже малых размеров — всего в два миллиметра. Более того — система отличает злокачественные опухоли от доброкачественных. И все же специалисты подчеркивают: пока программа — лишь надежный помощник, но никак не заменитель доктора.

— Я не хочу говорить пока о каком-то качественном скачке или открытии, я считаю, что сделан важный шаг. Который еще нужно подтверждать, нужно изучать и развивать. Но важно, что мы уже движемся в этом направлении, в котором движется на сегодняшний день весь мир, — рассказывает руководитель ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи» Владимир Моисеенко.

Впереди — открытые испытания системы, после чего она будет внедрена в Онкоцентре. В будущем специалисты собираются научить алгоритм анализировать УЗИ и рентгеновские снимки и других внутренних органов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что ученые смогли замедлить рост самой опасной опухоли в мире.

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