Глава компании Amazon Джефф Безос по-прежнему самый богатый человек в мире

Влиятельный журнал Forbes назвал имена самых богатых на земле мужчин и женщин. Среди представителей сильного пола первое место с капиталом в 131 миллиард долларов занимает глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. В списке самых состоятельных он лидирует уже второй год. Правда в 2018 у него было чуть меньше денег — 112 миллиардов.

Среди женщин на первой строчке хит-парада богачей Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она наследница огромной «косметической империи» L'Oreal. Ее состояние оценивается в 49 миллиардов долларов. В общем списке самых богатых людей планеты она занимает 15 место.

Ранее Пятый канал сообщал, что самый богатый человек на планете, основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится с женой Маккензи после 25 лет брака.