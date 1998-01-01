Глава компании Amazon Джефф Безос по-прежнему самый богатый человек в мире

, 13:51 Эфирная новость 21

Журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров.

Фото, видео: ТАСС / Жернов Вадим, Пятый канал

Влиятельный журнал Forbes назвал имена самых богатых на земле мужчин и женщин. Среди представителей сильного пола первое место с капиталом в 131 миллиард долларов занимает глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. В списке самых состоятельных он лидирует уже второй год. Правда в 2018 у него было чуть меньше денег — 112 миллиардов.

Среди женщин на первой строчке хит-парада богачей Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она наследница огромной «косметической империи» L'Oreal. Ее состояние оценивается в 49 миллиардов долларов. В общем списке самых богатых людей планеты она занимает 15 место.

Ранее Пятый канал сообщал, что самый богатый человек на планете, основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится с женой Маккензи после 25 лет брака.

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