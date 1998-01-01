Под звуки самбы: Как проходит карнавал в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро в самом разгаре ежегодный карнавал. На знаменитой улице Самбодром выступают представители лучших танцевальных школ. К этому событию они готовились целый год. Конкуренция огромная.

Школы соревнуются в синхронности танцев, яркости костюмов и красоте гигантских платформ. Увидеть праздник в Рио приехали более миллиона туристов. По словам организаторов, за несколько дней карнавала по улицам города в танцевальном марафоне пройдут семь миллионов человек. В связи с фестивалем в городе приняты повышенные меры безопасности, чтобы каждый веселился, не опасаясь за свой кошелек и жизнь.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Дюнкерке начался карнавал, который по масштабу и зрелищности может соперничать с бразильским.