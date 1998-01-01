Карнавал с метанием селедки: Как во Франции отмечают праздник моряков и рыбаков

Мэр французского портового городка Дюнкерк забросал толпу копченой селедкой. На берегу Ла-Манша начался карнавал, который по масштабу и зрелищности может соперничать с бразильским.

Три дня ярко одетые люди будут ходить по улочкам с барабанами — так они отмечают праздник моряков и рыбаков. А ловля копченой селедки на центральной площади — главный аттракцион этого фестиваля.

Традиция сохраняется с 19 века, когда большим карнавалом отмечали начало нового сезона, а в море провожали рыбацкие лодки. Людское море в Дюнкерке в воскресенье, 3 марта, изрядно штормило, но никто не испачкался — селедка была в вакуумной упаковке.

Ранее Пятый канал сообщал, что более 300 тонн цитрусовых потратят на ежегодное «апельсиновое побоище», которое пройдет в Италии с 3 по 5 марта. Чтобы посмотреть на это зрелище, в Италию обычно съезжаются тысячи туристов.