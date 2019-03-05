Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с европейскими организациями заявил, что Минску не стоит смотреть на НАТО как на врага. О выступлении Лукашенко сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер напомнил, что с его страной граничат три государства-члена НАТО (Польша, Литва и Латвия), а также Украина, «яростно стремящаяся» туда. В таких условиях создается обстановка, способствующая конфронтации.

— Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов, — отметил Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент заявил, что Минск готов пересмотреть процесс интеграции с Россией. При этом Лукашенко не отказывается от идеи «союзного строительства» с РФ, но только в таком формате, где обе страны выступают на равных условиях.

Ранее Пятый канал передавал опасения Лукашенко по поводу новой гонки вооружений, разгорающейся на планете.