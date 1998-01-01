Избитый приятелем матери годовалый малыш умер в больнице Белогорска

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В распоряжении Пятого канала оказалось видео следственного эксперимента, на котором 18-летний молодой человек объясняет, что ребенок мешал ему спать.

Фото, видео: Известия/ Михаил Терещенко, Следственный комитет РФ

В больнице Белогорска в Амурской области скончался годовалый малыш, зверски избитый сожителем 17-летней матери — врачи боролись за его жизнь две недели. Обвиняемый в преступлении 18-летний молодой человек арестован. Он признался, что бил ребенка кулаками по голове, потому что тот капризничал и мешал им спать. Мальчик поступил в больницу с проломленным черепом. По данным правоохранителей, ранее парень уже был судим за побои, а также за грабеж и вымогательство.

В отношении матери погибшего малыша по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина ведется расследование уголовного дела по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следствие также даст принципиальную оценку работе органов опеки и других контролирующих и правоохранительных органов.

Как ранее сообщал Пятый канал, мальчик, которому в декабре 2018 исполнился год, поступил в городскую больницу Белогорска с многочисленными телесными повреждениями утром 15 февраля. Через два дня по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью был арестован 18-летний приятель матери малыша, который сознался в содеянном.

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