В Приамурье годовалый ребенок попал в больницу после избиения

В городскую больницу Белогорска Амурской области доставили годовалого малыша с многочисленными телесными повреждениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексея Лубинского.
По информации агентства родственник избитого ребенка был заключен под стражу накануне, 17 февраля. Известно, что молодой человек имеет за плечами судимость за побои и преступления против собственности.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Челябинске воспитательница забыла двухлетнего малыша на веранде детского сада.