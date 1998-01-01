В Приамурье годовалый ребенок попал в больницу после избиения

В городскую больницу Белогорска Амурской области доставили годовалого малыша с многочисленными телесными повреждениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексея Лубинского.

— Утром 15 февраля в больницу Белогорска поступил ребенок 2017 года рождения (декабрьский) <…> с множественными телесными повреждениями», — рассказал представитель регионального следственного управления.

Также он отметил, что следственный отдел по городу Белогорску возбудил уголовное дело по части 2 статьи 111 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью»). По подозрению в нанесении увечий был задержан отчим ребенка. 18-летний молодой человек уже дал признательные показания.

По информации агентства родственник избитого ребенка был заключен под стражу накануне, 17 февраля. Известно, что молодой человек имеет за плечами судимость за побои и преступления против собственности.

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