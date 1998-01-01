Перебои с электричеством и ДТП — чем метель обернулась для российских регионов

, 16:25 Эфирная новость 38

В 12 регионах РФ непогода уже причиняет неудобства жителям, еще в трех субъектах, по прогнозам синоптиков, ухудшение погоды не за горами.

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вяткин, Пятый канал

Тема:
Погода 3664

Жители сразу 12 российских регионов получили предупреждение от МЧС: во вторник, 5 марта, возможны перебои с электричеством. На Таймыре и в Красноярском крае — из-за сильного ветра, а на юге, в первую очередь, в Крыму, на Кубани и в Ростовской области — из-за налипания мокрого снега на провода.

Засыпало и Петербург. Утром 5 марта Северная столица встала в восьмибалльных пробках — много аварий. Так, на Московском шоссе столкнулись сразу семь автомобилей. Повреждения, судя по видео, значительные, но обошлось без пострадавших. Петербургский аэропорт не смог принять несколько рейсов — их перенаправили в Москву.

Не спешит уходить зима и из Саратовской области. Там до сих пор закрыт участок трассы, соединяющей Россию и Казахстан — движение ограничили еще 1 марта. Из-за метели от цивилизации отрезаны более 40 сел региона. С ними сохраняется связь, но вот по дорогам не проехать.

Предупредили об ухудшении погоды также жителей Чувашии, Алтайского края и Калининградской области — в самом западном российском регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее Пятый канал сообщал, что более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.

Тема:
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