Жители сразу 12 российских регионов получили предупреждение от МЧС: во вторник, 5 марта, возможны перебои с электричеством. На Таймыре и в Красноярском крае — из-за сильного ветра, а на юге, в первую очередь, в Крыму, на Кубани и в Ростовской области — из-за налипания мокрого снега на провода.

Засыпало и Петербург. Утром 5 марта Северная столица встала в восьмибалльных пробках — много аварий. Так, на Московском шоссе столкнулись сразу семь автомобилей. Повреждения, судя по видео, значительные, но обошлось без пострадавших. Петербургский аэропорт не смог принять несколько рейсов — их перенаправили в Москву.

Не спешит уходить зима и из Саратовской области. Там до сих пор закрыт участок трассы, соединяющей Россию и Казахстан — движение ограничили еще 1 марта. Из-за метели от цивилизации отрезаны более 40 сел региона. С ними сохраняется связь, но вот по дорогам не проехать.

Предупредили об ухудшении погоды также жителей Чувашии, Алтайского края и Калининградской области — в самом западном российском регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее Пятый канал сообщал, что более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.